La Juventus insiste per Nicolò Rovella, talento classe 2001 di proprietà del Genoa. Portanova possibile contropartita

La Juventus avanza per Rovella. Il club bianconero è balzato in pole per il classe 2001 del Genoa, superando la concorrenza di Inter e Roma, e sta trattando con la società ligure per il talento in scadenza a giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In questo senso, da ‘Sky Sport’ arrivano conferme sull’inserimento di Portanova come contropartita: il 20enne centrocampista della Juve farebbe il percorso inverso di Rovella trasferendosi in rossoblu. Sono insomma giorni decisivi sull’asse Torino-Genova. Si attendono ora ulteriori sviluppi.