La Juventus accelera per il primo colpo di gennaio: arrivano conferme importanti dall’America, ma a quanto ci risulta non è ancora fatta



La Juventus piazza lo sprint sul calciomercato. In questi giorni si è scaldata particolarmente la pista che portava in America, a un altro talento made in USA dopo Weston McKennie. Fabio Paratici e la società bianconera hanno lavorato per accelerare i tempi e battere la concorrenza di altri club, Roma e Brugge su tutti. Parliamo di Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas FC.

Calciomercato Juventus, dall’America: “Fatta per Reynolds”. I dettagli di CM.IT

Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato come la Juventus fosse passata in vantaggio rispetto alle avversarie grazie ai colloqui andati in scena a ridosso del giorno di Natale. Secondo il giornalista di ‘ESPN’ Tayor Twellman, l’accordo sarebbe addirittura chiuso sulla base di 10 milioni di dollari compresi i bonus, circa 8,5 milioni di euro totali. I bianconeri lo preleverebbero dal Dallas per poi girarlo in prestito (al Cagliari, la Juve non ha posti da extracomunitario), ma in ogni caso mancherebbero addirittura “solo le firme”.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano che nelle ultime ore la Juventus ha recuperato moltissimo terreno sul Brugge, a testimonianza delle sensazioni positive di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri. E’ ancora presto, però, per parlare di fumata bianca definitiva visto che mancano dei dettagli importanti da sistemare.