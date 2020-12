Gli aggiornamenti di Calciomercato.it sulla sfida a distanza tra Juventus e Roma per il giovane statunitense Bryan Reynolds

Continua la lotta a distanza tra Juventus e Roma per Bryan Reynolds. Nelle ultime ore il club bianconero ha intensificato i contatti per arrivare al giocatore statunitense e, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha accolto positivamente le richieste presentate dall’entourage dell’esterno 19enne. Nuovi contatti ci sono stati anche tra la dirigenza juventina e il direttore sportivo dei Dallas e la MLS, che valutano il ragazzo 7-9 milioni di euro. Per quanto riguarda la posizione del calciatore, la società non è ancora riuscita a trovare un accordo, che sembra in questo momento più alla portata della Juve. Già in giornata sono in programma nuovi contatti con i bianconeri, che non avendo più posti extra dovrebbero fare l’operazione in ‘sinergia’ con un club amico (Cagliari e Sampdoria in lizza, coi sardi in pole).

Sono giorni, ore decisive per il futuro del ragazzo, accostato anche alla Fiorentina e ad altri club stranieri. Scesi in campo in prima persona per lui, i Friedkin non hanno ancora mollato la presa, non perdendo però di vista anche altre obiettivi in quel ruolo.