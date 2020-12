La Juventus segue Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione: il nome che può ‘liberare’ l’attaccante olandese

Memphis Depay oggetto del desiderio della Juventus. Il 26enne attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Lione, fa gola ai bianconeri che pregustano l’affare low-cost. Un affare che interessa anche al Barcellona che da tempo è sulle tracce del calciatore, anche se l’accordo – che sembrava ormai cosa fatta da mesi – tarda ad arrivare. Questo rimette in campo tutte le pretendenti, Juventus compresa che potrebbe fare un tentativo già nel mercato di gennaio, provando ad accontentare il Lione che chiede una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, Slimani può liberare Depay a gennaio

Un ‘assist’ a Paratici arriva dalla Premier League: Islam Slimani è in uscita dal Leicester dove ha collezionato soltanto scampoli di match. Il 32enne algerino gradirebbe un ritorno in Ligue 1 dove ha giocato anche lo scorso anno con il Monaco. I suoi agenti stanno lavorando proprio a questo e, secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, lo hanno proposto al Marsiglia (che ha detto no) e al Lione che starebbe valutando l’affare. Un arrivo di Slimani, sarebbe il lascia passare per la cessione di Depay con la Juventus pronta all’assalto.