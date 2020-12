La Juventus lavora d’anticipo provando a chiudere per Rovella del Genoa. Con questa mossa i bianconeri sconfiggono la concorrenza di Inter e Roma

Juventus al lavoro per il calciomercato di gennaio, con un occhio al futuro. A tal proposito, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, si registra una forte accelerata dei bianconeri per il talento del Genoa Nicolò Rovella. Fabio Paratici e soci al lavoro per chiudere l’affare ‘alla Zapata’, ovvero acquisto a titolo definitivo con permanenza del classe 2001 alla corte di Preziosi per una se non altre due stagioni. La Juve è così vicina a sconfiggere la concorrenza dell’Inter ma pure della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Decreto Crescita bloccato | Da Pogba a Paredes: il calciomercato si complica

Calciomercato Juventus, Rovella nuovo affare in prospettiva

Il 19enne di Segrate è un centrocampista bravo a interdire e con una buona intelligenza tattica. Cresciuto nel club ligure, fin qui lo abbiamo visto soprattutto contro i nerazzurri, che sembravano in pole per il suo cartellino. Invece ecco lo sprint della società presieduta da Andrea Agnelli, vicina dunque all’ennesimo affare in prospettiva.