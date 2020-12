Dopo giorni di silenzio, c’è stato un nuovo contatto tra la Roma e l’entourage di Reynolds, ma c’è attesa per il rilancio della Juve

Tra oggi e domani il futuro di Bryan Reynolds potrebbe assumere contorni più definiti. I colloqui dei giorni scorsi con la Juventus hanno portato al raggiungimento di un accordo con il giocatore che aveva già trovato un’intesa anche con il Bruges. Il club belga resta ad oggi l’avversario più pericoloso per i bianconeri, pronti a girare l’esterno destro ad un altro club di A (Cagliari) in caso di fumata bianca. Una soluzione dettata dalla mancanza di slot da extracomunitario, che è già stata accettata dal ragazzo. Ciò che manca è l’accordo con il Dallas che ha invece raggiunto un’intesa di massima con il club delle Fiandre.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Roma, giorni decisivi per Reynolds

Nonostante ciò, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, i colloqui intercorsi nel weekend tra bianconeri e USA sono stati molto positivi, al punto da poter considerare la Juve “fiduciosamente in corsa” per il ragazzo. Dopo aver sistemato i dettagli con l’entourage del 19enne, nelle prossime ore è atteso un rilancio da Torino. Sul fronte Roma, dopo giorni di silenzio, c’è stato un nuovo contatto tra le parti, ma i giallorossi hanno fatto capire di voler temporeggiare fino all’insediamento di Tiago Pinto. Le tempistiche dell’affare non sembrano tuttavia in linea con questa strategia.