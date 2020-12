Seguito da Juventus e Roma, il terzino statunitense Reynolds non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo avvenire

Negli ultimi anni, diversi giocatori provenienti dalla ‘MLS’ si stanno ritagliando spazi importanti in Europa. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato di un possibile approdo nel Vecchio Continente di Busio, ma il centrocampista del Kansas City non è l’unico ad attrarre le attenzioni dei club italiani. Il nome del momento è, infatti, Bryan Reynolds. Priorità della Roma per il ruolo di terzino destro, il diciannovenne dei Dallas piace molto anche alla Juventus, che dovrebbe tuttavia parcheggiarlo in un altro club (si parla di Cagliari, ma attenzione anche alla Sampdoria) non avendo slot per tesserare extracomunitari.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, nelle prossime ore, anche nel corso della giornata odierna, ci saranno nuovi contatti con la dirigenza bianconera. Sul fronte giallorosso, si resta ancora in attesa di nuovi colloqui per tentare di trovare un accordo con il calciatore 19enne, dopo che i Friedkin si sono portati molto avanti nelle trattative con il club texano e la MLS.