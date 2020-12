Non solo Reynolds nel mirino della Juventus, altri americani sul taccuino del calciomercato

La Juventus guarda ancora in America. Dopo l’acquisto di McKennie della scorsa estate, Fabio Paratici monitora altri talenti made in Usa in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra i nomi caldi figura Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas FC. Considerata l’impossibilità di aggiungere a gennaio altri calciatori extracomunitari, i bianconeri starebbero vagliando un’operazione in sinergia col Cagliari e avrebbero fissato per giovedì un incontro con l’entourage del giocatore. Tuttavia, Reynolds non è l’unico talento osservato.

Calciomercato Juventus, non solo Reynolds: talenti made in Usa dopo MCKennie

Dopo MCKennie, oltre a Reynolds, gli altri profili statunitensi nel mirino juventino, riporta ‘Tuttosport’, sono Julian Araujo (difensore classe 2001 dei Los Angeles Galaxy), Caden Clark (centrocampista 2003 dei New York Red Bulls) e Ricardo Pepi (attaccante del 2003 di Dallas). La Juventus potrebbe quindi continuare ad osservarli per poi affondare il colpo, eventualmente, nei prossimi mesi. Aspettando novità su Reynolds, dunque, restano aperte le altre piste che portano in America.