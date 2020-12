La Juventus sarebbe interessata a Reynolds del Dallas FC. Possibile operazione in sinergia con il Cagliari

Dopo McKennie, potrebbe arrivare un altro statunitense alla Juventus. Il club bianconero sta seguendo Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 in forza al Dallas FC. La dirigenza della Continassa – riporta Sky Sport’ – vorrebbe fare un’operazione in sinergia con il Cagliari, visto che il giocatore è extracomunitario e la ‘Vecchia Signora’ non ha slot liberi a gennaio.

La Juve starebbe valutando la fattibilità dell’operazione e per giovedì avrebbe fissato un incontro con l’entourage di Reynolds. La Roma sarebbe stata la prima squadra in Italia a muoversi facendo un sondaggio, ma non avrebbe approfondito i discorsi senza fare offerte concrete. Cosa invece che avrebbe fatto il Bruges, mettendo sul piatto 7 milioni per il giovane laterale e un ingaggio da 750 mila euro per 4 anni.