Cristiano Ronaldo, stella della Juventus e del calcio mondiale, potrebbe firmare un nuovo storico accordo con il suo sponsor tecnico, la Nike: ecco i dettagli

Nonostante non sia più giovanissimo, secondo quanto riportato da ‘Der Spiegel’, Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora a lungo il volto calcistico della Nike, noto brand di abbigliamento sportivo. Il giocatore portoghese, che attualmente percepisce una cifra vicina ai 16,2 milioni di euro all’anno con una durata dei termini dal 2016 fino al 2026, potrebbe prolungare fino al 2029.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Contratto record per Cristiano Ronaldo: c’è anche un bonus!

Inoltre, potrebbe esserci un bonus per la stella lusitana nel caso in cui dovesse vincere il Pallone d’Oro per la sesta volta. Un indennizzo in più di ben 4 milioni di euro per Cristiano Ronaldo.