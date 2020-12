Calciomercato Juventus, bianconeri su Diego Costa per gennaio: le cifre

Calciomercato Juventus, per il bomber di scorta diventa caldo il nome di Diego Costa dopo l’addio all’Atletico Madrid: tutto sull’affare

Uno degli obiettivi dichiarati per il calciomercato invernale da parte della Juventus è un attaccante. Al momento, sono solo in tre i giocatori di cui Pirlo può disporre per due slot. Occorre una alternativa di livello a Cristiano Ronaldo e Morata, soprattutto in considerazione del fatto che il miglior Dybala in questa stagione finora non si è visto ed è anzi ancora lontano. La situazione contrattuale complicata di Dybala inoltre impone la presenza di un ulteriore calciatore che sia pronto a dare una mano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ‘svolta’ Milik: Diego Costa può avvicinarlo all’addio

Calciomercato Juventus, Diego Costa vice-Morata: si può fare

Ai nomi fin qui fatti per la Juventus (Milik, Llorente, Giroud) si aggiunge anche quello di Diego Costa. L’attaccante ispano-brasiliano irrompe sul mercato come free-agent, dopo la rescissione del suo accordo con l’Atletico Madrid. Un affare che stuzzica molto la dirigenza della Juventus, anche se c’è da fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal, come riportato dal ‘Daily Mail’. Il giocatore potrà essere acquistato a titolo gratuito quanto al cartellino, il vantaggio per la Juventus è che Diego Costa è in possesso del passaporto spagnolo. Il suo ingaggio non è certo economico, ma è uno sforzo che il club campione d’Italia potrebbe sobbarcarsi: parliamo di circa 8.5 milioni di euro a stagione. Una suggestione di non facile realizzazione, ma da monitorare con attenzione.