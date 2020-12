La Juventus al lavoro per il mercato di gennaio: l’obiettivo è consegnare un vice Morata a Pirlo

La Juventus insegue sempre sul mercato il vice Morata da regalare ad Andrea Pirlo nella sessione invernale del mercato. La dirigenza bianconero guarda con molta attenzione in casa Napoli, dove Paratici ha messo da tempo gli occhi su Milik e negli ultimi tempi anche sul compagno di squadra Fernando Llorente, entrambi in uscita dal club partenopeo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia all’esubero | L’Inter non molla

Juventus, da Llorente ad Origi: la lunga lista per il vice Morata

Più complicato liberare Milik a gennaio viste le richieste di De Laurentiis e la concorrenza dell’Atletico Madrid, strada invece con meno ostacoli quella che porta al ritorno a Torino del basco, che stando a ‘Tuttosport’ il Napoli potrebbe liberare dopo la finale di Supercoppa proprio contro i bianconeri del 20 gennaio. La Juve intanto osserva con attenzione altre piste all’estero: Depay e Diego Costa rappresenterebbero delle opzioni di respiro internazionale per Pirlo, anche se l’ingaggio di entrambi (soprattutto del brasiliano naturalizzato spagnolo in uscita dall’Atletico) sarebbe un ostacolo per la ‘Vecchia Signora’. Inoltre il patron del Lione Aulas non farebbe sconti per Depay (da escludere uno scambio con Bernardeschi che vuole restare a Torino) nonostante il contratto in scadenza, con Paratici che dovrà fronteggiare inoltre la concorrenza del Barcellona.

Arrivano conferme su una Juventus attenta pure per Origi, in orbita Inter e che il Liverpool sarebbe disposto a cedere in prestito. In Serie A, infine, spunta l’ipotesi Lammers dall’Atalanta per un profilo più giovane e prospettiva.