La Juventus di Andrea Pirlo cerca rinforzi sul calciomercato di gennaio per rilanciarsi in campionato e dare l’assalto alla Champions League

Momento di riflessione per la Juventus tra campo e calciomercato. Il crollo con la Fiorentina ha posto nuovamente più di qualche interrogativo sulla gestione Pirlo, con il rendimento in campionato troppo altalenante finora della squadra campione d’Italia. Ronaldo e compagni (con una partita in meno) sono scivolati a -10 dal Milan capolista e distanti nove lunghezze dall’Inter, prima antagonista della ‘Vecchia Signora’ nei pronostici della vigilia. L’undici bianconero non può permettersi ulteriori passi falsi per non dire addio in anticipo e clamorosamente alla corsa scudetto, con la brillante qualificazione agli ottavi di Champions League e l’impresa di Barcellona che evidentemente non possono bastare ad Agnelli.

Juventus, non solo Milik: tutti gli obiettivi per il vice Morata

Tutti sotto esame: da Pirlo alla dirigenza, oltre ai giocatori. Urgono dei correttivi per rimpolpare la rosa in quei settori del campo al momento scoperti, con la società intenzionata a venire incontro alle richieste del tecnico bresciano. In primis un vice Morata, in grado di supplire o far rifiatare l’ex Atletico Madrid. Dybala non ha quelle caratteristiche come più volte sottolineato da Pirlo, che ha bisogno di un’altra punta per completare il reparto. Tanti i nomi da snocciolare e nei radar del CFO Paratici. Milik è il profilo che intriga maggiormente la dirigenza della Continassa, anche se non sarà facile abbattere il muro eretto dal Napoli che continua a chiedere 18 milioni di euro per il polacco.

Situazione complicata anche per Giroud, come Milik in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. E’ tornato di moda così un possibile ritorno a Torino di Llorente, in uscita dal Napoli, mentre l’ultima idea porta a Pavoletti del Cagliari. Juve alla finestra anche per Piatek e Depay, con l’olandese che può lasciare a gennaio il Lione visto il mancato rinnovo. Completano il puzzle il talento del Celtic Edouard e Origi: il belga, in fondo nelle gerarchie di Klopp al Liverpool, potrebbe essere un’opzione per Paratici ad un prezzo accessibile (sotto i 15 milioni) se la Juve non riuscisse a centrare gli altri obiettivi.

Juventus, pressing su Emerson e Milenkovic: le mosse per rinforzare la difesa

Un’altra casella scoperta è sull’out sinistro difensivo, con il giovane Frabotta che ancora non riesce a dare le necessarie garanzie a Pirlo. Paratici e Cherubini sono a caccia di un vice Alex Sandro, con Emerson Palmieri che resta in cima alla lista della spesa della Juventus. I bianconeri riproveranno l’assalto a gennaio, dopo aver aver incassato nell’ultima sessione estiva il due di picche del Chelsea alla cessione in prestito dell’italo-brasiliano.

Un’alternativa ad Emerson è rappresentata da un altro ex Roma come Digne, che ha un prezzo di circa 20 milioni e con la Juve che eventualmente potrebbe inserire nell’operazione Ramsey, tassello gradito ad Ancelotti per il suo Everton. Da non scartare anche un possibile interessamento dei bianconeri per Bradaric, rivelazione del Lille e valutato 6-7 milioni dal club capolista della Ligue 1.

La fragilità fisica di capitan Chiellini e un Bonucci dal rendimento incostante potrebbero inoltre indurre la dirigenza campione d’Italia ad anticipare nel mercato invernale il restyling in difesa. Rudiger sarebbe pronto a lasciare il Chelsea e può rappresentare un’occasione per la Juventus, che continua a seguire con interesse anche Diego Carlos del Siviglia e Milenkovic. Il difensore serbo piace da tempo e Paratici per convincere la Fiorentina (che lo valuta sempre 40 milioni di euro) potrebbe pensare ad una formula alla Chiesa, attraverso un prestito oneroso e un diritto di riscatto spalmabile su più anni.

Calciomercato Juventus, telenovela Dybala: rinnovo che scotta

In uscita resta invece Khedira, in attesa che le parti trovino l’accordo per la rescissione del tedesco che è sotto contratto fino alla prossima estate. Anche Bernardeschi figura nell’elenco dei trasferibili, soprattutto se a sinistra dovesse arrivare un nuovo rinforzo per Pirlo. Infine, ma non mento importante, la telenovela legata al rinnovo di Paulo Dybala. L’incontro con l’agente del numero dieci è slittato al nuovo anno, con il presidente Agnelli che non ha lesinato una punzecchiatura all’ex Palermo tra campo e contratto. Senza la firma sul nuovo accordo, in scadenza nel 2022, si preannuncerebbe un’estate caldissima per il futuro della ‘Joya’.