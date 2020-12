Napoli, non si sblocca il caso Milik e la Juventus è sempre vigile: le ultime di Calciomercato.it

Non si sblocca il caso Arkadiusz Milik. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’incontro interlocutorio avvenuto oggi tra i suoi rappresentanti e il Napoli non è servito ad avvicinare posizioni che sono ancora agli antipodi. I partenopei hanno ribadito che accetteranno solo offerte da 18 milioni di euro, cifra lontanissima da quanto possono permettersi di offrire i due club finora interessati, Juventus e Atletico Madrid.

Resta un enorme ostacolo, inoltre, la questione relativa all’ammutinamento e ai diritti d’immagine: il club azzurro vuole far causa al calciatore per entrambe le vicende, rendendo così ancora più complessa la sua cessione. Lo scenario è quello di un muro contro muro e non si intravedono spiragli: Milik, per ora, sembra destinato a completare la stagione da separato in casa prima di liberarsi a giugno a parametro zero. Servirà un netto cambio di rotta a gennaio per sperare in un finale diverso.