In un calciomercato fatto di occasioni e di scambi, Inter e Juventus stanno monitorando la situazione degli esuberi e dei calciatori in scadenza

Rivali storiche in campo, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sull’insidioso terreno del calciomercato. Alle prese con la ricerca di una punta centrale che sia in grado di far rifiatare Lukaku e Morata, le due dirigenze condividono alcuni obiettivi in attacco, ma non solo. Ormai da mesi si parla di un concreto interessamento bianconero per Isco, pronto a lasciare subito il Real Madrid. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, ma non solo.

Calciomercato Juventus, l’Inter non molla Isco

Accostato all’Inter nell’ambito di un potenziale scambio con Eriksen, che sembra molto difficile, il fantasista spagnolo, secondo ‘Mundo Deportivo’, non è ancora scomparso dai radar nerazzurri. La sicura partenza del centrocampista danese (Psg e Premier in testa) e quella probabile di Perisic imporranno alla dirigenza interista di reperire un rinforzo sulla trequarti. Per questo motivo, nonostante il primo obiettivo resti Papu Gomez, l’ex Malaga resta ancora sulla lista della spesa.