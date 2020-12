Cristiano Ronaldo è in scadenza 2022, ma difficilmente giocherà ancora con la Juventus oltre la fine del contratto: ecco quale sarà la prossima destinazione di CR7

Cristiano Ronaldo è al terzo anno di Juventus, il primo con Andrea Pirlo e soprattutto il primo di una rifondazione in casa bianconera che mette a serio rischio la conquista tanto agognata della Champions League. Il portoghese, fresco vincitore del premio come miglior giocatore del secolo, sta comunque trascinando la Juve, che però è in netto ritardo di classifica. La scadenza del contratto è fissata a giugno 2022, l’ingaggio di CR7 è molto pesante per il bilancio bianconero. Questo si aggiunge alla voglia di vincere sempre e ovunque del campione di Madeira, cosa che ad ora la Vecchia Signora non è detto che possa garantire.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: per le quote PSG in testa

Per questo il futuro di Cristiano Ronaldo non è escluso che sia lontano da Torino e dalla Serie A. La lavagna ‘Betfair’ ci mostra le quote della possibile prossima squadra del portoghese. La più probabile è addirittura il PSG, che pagherebbe 2,4 volte la puntata. Una cifra molto bassa, a cui seguono il Manchester United (4,33) e il Real Madrid (6). In entrambi i casi sarebbe ovviamente un ritorno, ma ci sono anche altre variabili come la destinazione cinese o un altro campionato esotico (15). Un trasferimento che in queste quote non è specifico sulla data, sia essa il 2022 o il 2021. In compenso, per le quote la Juventus è in pole per Paul Pogba (2,75) da 2 febbraio, seguita da PSG (4) e Real Madrid (6).