Per il rinnovo di Dybala se ne parlerà soltanto a febbraio ma intanto crescono i dubbi della Joya sulla permanenza alla Juventus

Non è ancora maturo il tempo per parlare del rinnovo di Dybala. L’incontro tra la Juventus e l’entourage dell’argentino è previsto per il mese di febbraio, con il calciomercato invernale in archivio, così come le partite di gennaio, decisive per capire le ambizioni bianconere in Italia.

Inter e Milan le sfide pesanti cui pensare nella lunga cavalcata verso lo scudetto. Lunga come la distanza che ancora c’è tra la richiesta della Joya e l’offerta della società: lui spera in 15 milioni di euro, potrebbe accontentarsi anche di 12 (con bonus), mentre la Juve si è fermata a 10 milioni, bonus compresi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus a gennaio | Rifiuto eccellente

Calciomercato Juventus, stallo sul rinnovo e Dybala riflette sull’addio

Una situazione di stallo che alimenta i dubbi di Dybala che ormai a Torino da mesi non conosce più la Joya. La sua volontà resta quella di prolungare con i bianconeri, ma i dubbi diventano sempre più grandi. Perché, parole a parte, la sensazione è che la Juve di lui sia pronta a farne a meno davanti all’offerta giusta.

Del resto anche le parole di Agnelli da un lato hanno rassicurato, dall’altro hanno messo il calciatore davanti alle proprie responsabilità: l’offerta è già importante – il ragionamento del presidente -, per averla migliore bisogna dimostrarlo in campo. E quello per il momento sta dicendo tutt’altro. Ed allora toccherà al prato verde l’ultimo verdetto, mentre i dubbi di Dybala si fanno sempre più pesanti. Come la distanza tra lui e la Juve.