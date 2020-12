Mesut Ozil potrebbe liberarsi dall’Arsenal. La Juventus però avrebbe declinato un possibile arrivo a Torino del fantasista tedesco

La Juventus è attenta anche alle occasioni che si potrebbero presentare nel mercato di gennaio. Non solo l’arrivo di un vice Morata alla corte di Pirlo, con Paratici e Cherubini che lavorano su più fronti per regalare un nuovo attaccante al tecnico bresciano e completare così il reparto offensivo in vista dei molteplici impegni che attendono i bianconeri nella seconda parte di stagione.

Calciomercato, dall’Inghilterra: la Juventus rifiuta Ozil

A centrocampo la dirigenza della Continassa valuta il futuro di Rabiot, Bernardeschi e Ramsey oltre all’addio di Khedira, con un’uscita eccellente che potrebbe portare ad un colpo di spessore in entrata nel reparto centrale del campo. Tra le occasioni più ghiotte ecco spuntare Mesut Ozil, fuori dai piani dell’Arsenal e in uscita da Londra nella finestra invernale. Il fantasista tedesco – riporta ‘Indykaila News’ – non sarebbe però nei pensieri della Juventus a gennaio. Il sodalizio campione d’Italia avrebbe infatti respinto la possibilità di ingaggiare Ozil, proposto ai bianconeri dal suo entourage e da alcuni intermediari. Alla base del rifiuto da parte della Juve l’ingaggio monstre dell’ex Real Madrid, che all’Arsenal percepisce uno stipendio da quasi 20 milioni di euro.