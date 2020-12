A CMIT TV l’intervento del giornalista de ‘Il Giornale’, Luigi Guelpa, sul futuro di Ozil e un possibile approdo alla Juventus del fantasista tedesco

La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, soprattutto tra centrocampo e attacco. Oltre ad un centravanti di scorta, il club della Continassa potrebbe regalare a Pirlo anche un innesto a metà campo e Ozil rappresenterebbe una ghiotta occasione low cost per la dirigenza della Continassa. Sul possibile approdo in bianconero del fantasista, in uscita dall’Arsenal, si è soffermato Luigi Guelpa intervenendo a CMIT TV: “Ozil è un’opzione concreta per la Juventus“, ha rivelato il giornalista de ‘Il Giornale’.

