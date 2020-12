Per Arek Milik la cessione potrebbe essere più vicina: in scadenza di contratto con il Napoli, il polacco potrebbe presto cambiare squadra

La svolta è arrivata in tarda mattinata: “Acccordo con Diego Costa per la risoluzione del contratto” il tweet dell’Atletico Madrid che irrompe anche in Italia e potrebbe avvicinare Milik alla cessione. L’addio del brasiliano alla formazione di Diego Simeone libera, infatti, spazio per l’approdo dell’attaccante polacco a Madrid, dove i Colchoneros lo seguono da tempo. Come raccontato da Calciomercato.it, il Napoli prenderebbe in considerazione anche l’idea di cederlo ad un prezzo inferiore ai 18 milioni (8-10 milioni potrebbero bastare) e lo ‘sconto’ mette in gioco diversi club. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida al Napoli e non solo per il baby talento

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid in pole per Milik

La Juventus è alla ricerca di un attaccante e, se Llorente è stato individuato come profilo ideale dal punto di vista economico e di spogliatoio, Milik è un nome sul quale Paratici lavora già dalla scorsa stagione. Come ci lavora la Roma che in estate è stata ad un passo dal portarlo a Trigoria. La rescissione di Diego Costa con l’Atletico però, pone i Colchoneros in prima linea per il suo acquisto. Trovare la cifra per convincere il Napoli a cedere subito l’ex Ajax ora sarà più facile per la società spagnola che potrebbe sbaragliare la concorrenza e mettere fine alla telenovela Milik.