Atletico Madrid, UFFICIALE l’addio di Diego Costa

Diego Costa dice addio all’Atletico Madrid. L’attaccante ha firmato la rescissione del contratto in mattinata

Era nell’aria da tempo, ora è arrivata l’ufficialità, Diego Costa lascia l‘Atletico Madrid. Come annunciato dai Colchoneros – sui propri canali ufficiali – l’attaccante ha chiesto la rescissione di contratto per motivi familiari, concessa dal club. La firma è arrivata nella mattinata di oggi.

Con l’addio di Diego Costa è pronto l’assalto dell’Atletico Madrid a Milik. Il Napoli, che inizialmente chiedeva 18 milioni di euro, ora potrebbe accontentarsi di 8-10 milioni, per non perderlo a zero in estate. La Juventus e la Roma – le due squadre italiane che più di tutte hanno mosso passi concreti per l’ex Ajax – sono avvertite: da oggi l’Atletico è pronto a far sul serio per Milik.