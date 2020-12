Calciomercato Juventus, sfida al Napoli e non solo per il baby talento

Juventus e Napoli interessate a Georginio Rutter, attaccante classe 2002 del Rennes, che piace a tanti altri club europei

In stagione ha fino ad ora giocato soltanto 47 minuti. Ma tanto è bastato per stregare tanti top club europei. Gli sono bastati i 20 minuti disputati in Champions League per siglare il suo primo gol nella più prestigiosa competizione europea per club. Georginio Rutter è il nuovo talento di scuola Rennes, una società che negli anni ha saputo produrre dal proprio vivaio giocatori di grande talento. Da Bakayoko a Dembele, passando per Camavinga. Fino appunto allo stesso Rutter, corteggiato da tanti top club europei. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Attaccante classe 2002, Rutter ha il contratto in scadenza alla fine della stagione e il rinnovo appare lontano, anche se il Rennes spera di trattenerlo. Come riferisce ‘L’Equipe’, tanti sono però i top club interessati. Al momento Siviglia, Juventus e Napoli sembrano essere i più vigili, ma il giovane attaccante di origini caraibiche ha estimatori anche in Premier e Bundesliga. Qualche mese fa era stato sottolineato anche l’interesse del Milan, pronto a battagliare, tra gli altri, con Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Arsenal. La corsa a Rutter è dunque partita, chissà che una tra Juventus, Milan e Napoli non la possa spuntare.