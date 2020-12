L’agente di Jorginho ha rivelato un retroscena di mercato su Emerson Palmieri: “Aveva l’accordo con la Juventus a giugno”

In attesa di scoprire come si dipanerà il mercato di gennaio, arriva un clamoroso retroscena riguardo la scorsa estate: la protagonista della storia è, ancora una volta, la Juventus di Andrea Pirlo. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, l’agente di Jorginho ha rivelato un importante retroscena riguardante Emerson Palmieri. L’esterno della Nazionale condivide con l’ex Napoli anche la maglia del Chelsea e, oltre a questo, sono anche grandi amici. L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha rivelato sul terzino ex Roma: “So che a giugno aveva un accordo con la Juventus“.

L’agente dell’italo-brasiliano parla di un vero e proprio accordo con i bianconeri: un accordo che poi, come sappiamo, si è concluso in un nulla di fatto. Emerson Palmieri, infatti, continua ad essere alla corte di Lampard, anche se non sembra essere per nulla centrale nei progetti del tecnico dei ‘Blues’. A sei mesi di distanza, infine, la Juventus sembra essersi raffreddata sull’ex giallorosso, mentre si è surriscaldata la pista Napoli. Joao Santos, al riguardo, ha commentato: “Vedremo cosa accadrà con il Napoli, magari la prossima estate”. Non è mancato, poi, un accenno al suo assistito da parte dell’agente: “Jorginho ha due anni di contratto col Chelsea, alla fine del contratto sarebbe felice di tornare in Italia”.