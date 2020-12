L’Atletico Madrid vuole chiudere subito l’affare Milik, ma il Napoli non ha ancora abbassato le sue pretese: gli aggiornamenti

L’Atletico Madrid spinge per Arkadiusz Milik. Con l’addio di Diego Costa, ufficializzato oggi, i colchoneros hanno urgente bisogno di un nuovo attaccante e, come raccolto da Calciomercato.it, il polacco è il primo nome sulla lista di Andrea Berta. Gli spagnoli hanno incassato il gradimento del giocatore, ma per assicurarlo a Simeone c’è bisogno ancora di tempo. Il Napoli, per ora, non ha ancora abbassato le pretese, lasciando la sua richiesta a 15 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, l’Atletico ha fretta per Milik

Per De Laurentiis è una questione di principio (quanto accaduto in estate con la Roma lo conferma), ma è probabile che, col passare dei giorni, il patron possa accettare anche una proposta intorno ai 10 milioni, comunque tantissimi per un giocatore fuori rosa e in scadenza.

Dall’Atletico trapela enorme ottimismo sulla chiusura dell’affare, ma gli azzurri sanno di avere il coltello dalla parte del manico. ADL ha le casse piene e, negli anni, ha dimostrato di non aver mai avuto bisogno di disfarsi dei suoi giocatori a prezzo di saldo. L’addio di Diego Costa, inoltre, obbliga gli spagnoli ad avere fretta: Simeone ha bisogno di un attaccante quanto prima. E per risparmiare tempo, nel calciomercato, tocca sempre pagare.