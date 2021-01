La Juventus non ha ancora chiuso per il terzino statunitense Reynolds e l’arrivo di Tiago Pinto nella Capitale ha rimesso in moto la Roma

Sbarcato il 5 gennaio a Roma, Tiago Pinto nonostante la nuova positività al Covid ha già mosso i primi passi ufficiali da dirigente della Roma. Nelle scorse ore, ‘corrieregiallorosso.com’ ha parlato di un contatto tra l’ex Benfica e l’FC Dallas per provare il controsorpasso su Juventus e Bruges. Con il club statunitense, Ryan Friedkin aveva già raggiunto un’intesa di massima prima di Natale, ma per dieci giorni il vicepresidente romanista non si è più fatto vivo con gli agenti del terzino statunitense, che hanno raggiunto un principio di accordo con altre squadre, ma non ancora con i capitolini.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, la società texana ha dato tempo alla Roma fino alla mezzanotte statunitense per inviare le condizioni per il calciatore, in caso contrario già da domani proverà a chiudere una delle trattative quasi perfezionate con gli altri club interessati. Una strategia comunicativa da cui emerge chiaramente la volontà di mettere fretta all’interlocutore dopo un temporeggiamento ritenuto eccessivo. Bruges, Milan e Juventus? Non solo. Nelle ultime ore altri club europei hanno provato a sfruttare la fase di stallo e tra questi c’è anche il Bayern Monaco, che può vantare una corsia preferenziale con la franchigia della MLS.