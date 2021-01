Juventus sempre vigile su Sergio Ramos, il cui rinnovo con il Real Madrid appare lontano: sullo spagnolo ci sarebbe anche il Liverpool

A caccia di difensori centrali visti i tanti infortuni in stagione, il Liverpool valuta con attenzione possibili innesti sul mercato. Il club inglese è stato accostato a diversi giocatori e, in ultimo, ad un possibile pezzo da 90 del prossimo mercato svincolati. Si tratta di Sergio Ramos.

Lo spagnolo sta tenendo sulle spine mezza Europa per quanto riguarda la sua situazione. Tra i club più interessati c’è la Juventus, che deve però stare attenta alla concorrenza di Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain. Dalla Spagna sottolineano addirittura come Ramos sia pronto a dire sì ai transalpini, ma alla lista delle pretendenti sembra essersi aggiunto anche il Liverpool. Come sottolinea il ‘Daily Mail’, Klopp sta pensando all’esperto difensore per rafforzare la propria difesa e il manager tedesco è stuzzicato dall’idea di acquistarlo a zero.