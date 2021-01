Concluso il summit con gli agenti di Lautaro Martinez, cresce l’ottimismo in casa nerazzurra, anche per il rinnovo di Bastoni

Concluso il summit: le parti sono sempre più vicine. Gli agenti di Lautaro Martinez hanno lasciato la sede dell’Inter e, come raccolto da Calciomercato.it, ancora non c’è l’accordo, ma le parti si sono avvicinate e la volontà di tutti è quella di rinnovare. La notizia della firma del nuovo contratto potrebbe arrivare entro la fine della stagione.

Un ottimismo che filtra anche per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Anche per il difensore c’è fiducia per il prolungamento. Intanto anche Eriksen dovrebbe restare: il gol in Coppa Italia ha dato entusiasmo al giocatore e ad oggi la permanenza pare essere la soluzione migliore, anche perché non sono arrivate offerte concrete per il danese. Stesso discorso per Pinamonti: la situazione è delicata e sembra improbabile che il giovane attaccante possa partire.