La Fiorentina è rimasta in nove contro il Torino. L’arbitro Di Bello ha espulso prima Castrovilli, per fallo di ultimo uomo, e poi Milenkovic

Sta succedendo davvero di tutto a Torino. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la Fiorentina nel giro di 11 minuti è rimasta in nove, per le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. Il centrocampista, prima ammonito, è stato mandato fuori da Di Bello, dopo il controllo al VAR, per fallo da ultimo uomo.

I Viola nonostante l’inferiorità numerica sono riusciti a trovare il gol del vantaggio con Ribery. Poi al 72′ il rosso diretto, come detto, anche per Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è entrato in contatto con Belotti: un testa a testa con il ‘Gallo’, che si è lasciato andare, cadendo per terra. L’arbitro non ha avuto dubbi, rosso per il classe 1997, solo giallo, invece, per l’attaccante. La Fiorentina non si presenterà dunque nei migliori dei modi alla sfida contro l’Inter, in programma venerdì prossimo.