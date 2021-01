Si è consumato oggi pomeriggio l’incontro tra l’entourage di Lautaro Martinez e l’Inter: le ultime sul rinnovo

In casa Inter si lavora ancora al futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è stato accostato al Barcellona per tutta l’ultima finestra estiva di calciomercato, salvo poi restare alla corte di Conte dove sta continuando il suo percorso di maturazione. Intanto il club meneghino non solo non è intenzionato a cedere il ragazzo, ma punta anche al rinnovo contrattuale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Oggi pomeriggio in questo senso si è tenuto un nuovo incontro tra l’Inter e gli agenti di Lautaro Martinez, dopo l’appuntamento della scorsa settimana. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stata un’importante accelerata per il rinnovo con data 2024 insieme ad un adeguamento dell’ingaggio. L’entourage del centravanti argentino ha lasciato proprio pochi minuti fa la sede dell’incontro odierno.