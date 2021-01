Inter, ESCLUSIVO: gli agenti di Lautaro Martinez in sede, summit per discutere del rinnovo di contratto

Novità in vista per il futuro di Lautaro Martinez. Gli agenti del giocatore argentino, come riferisce in esclusiva Calciomercato.it, sono arrivati nella sede nerazzurra per discutere con la dirigenza dell’Inter il rinnovo del contratto del proprio assistito. Gli agenti dell’argentino sono arrivati nella sede nerazzurra attorno alle 15.15.

