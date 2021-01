Lautaro Martinez ha concesso una lunghissima intervista insieme alla compagna Agustina. Tra le altre cose si è parlato anche di rinnovo

Le chance di vittorie finale dell’Inter passano molto anche dalle prestazioni di Lautaro Martinez, rimasto in nerazzurro dopo una lunga estate di voci e tira e molla soprattutto col Barcellona. L’attaccante argentino è ripartito con entusiasmo al fianco di Lukaku anche se le voci di mercato in ottica futura non si placano. Di questo e molto altro ha parlato proprio il ‘Toro’ in una lunga intervista concessa a ‘Sportweek’ insieme alla compagna Agustina: “Nel calcio devi lavorare ogni giorno per migliorarti ed essere decisivo. Io lo faccio da quando ero piccolo. Ero così già da bambino: quando andavo a palleggiare in strada e imitavo Falcao, il mio idolo del River Plate, non tornavo a casa sino a quando non mi riusciva di fare quello che mi ero messo in testa. Anche a scuola ero così. Se non avessi fatto il calciatore, avrei giocato a basket. Come mio fratello Jano”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, futuro e rinnovo: parla Lautaro

Lautaro ha proseguito sulla coppia con Lukaku: “Con lui sto bene, in campo e fuori. È un bravo ragazzo, parla otto lingue ed è importante questo in una squadra come la nostra. Ed è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente, ci capiamo”. Per quanto riguarda l’esigente Conte invece: “Molto. È un allenatore che lavora per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo arrivo all’Inter, mi ha fatto crescere tanto. E non voglio fermarmi”.

Infine Lautaro si è soffermato anche su calciomercato e rinnovo: “Che si parli di te e di club importanti è una cosa bella, però anche pesante. Vai a mangiare e parlano di te, vai al bagno e parlano di te. Devi essere forte di testa. È stata un’estate faticosa… Oggi sono all’Inter e sono felice. Qui sto bene. Milano è una città bellissima, dove c’è tutto. Ora arriva anche Nina e sarà ancora più bello. Rinnovo? Il mio procuratore e la società stanno lavorando. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova“.