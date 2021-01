Si scalda l’asse di mercato tra Milano e Siviglia con Fekir e Sensi principali attori coinvolti: Inter, Milan e Betis lavora ad un maxi affare

Real Betis, Milan e Inter potrebbero essere protagoniste di un maxi intrigo di mercato. In casa biancoverde, come evidenziato da ‘elgoldigital.com’, le grandi squadre europee hanno messo gli occhi sulla stella Nabil Fekir, fantasista francese spesso accostato proprio alla Serie A. Il portale spagnolo sottolinea come proprio il Milan è il club più interessato e sarebbe disposto a fare un grande esborso per l’ex Lione nel mercato di gennaio.

Calciomercato affare Milan-Betis-Inter: Fekir e Sensi coinvolti

Per sopperire all’eventuale partenza di Fekir, il Real Betis ha già iniziato a cercare alternative. Oltre allo spagnolo Mata ci sarebbe anche l’interista Stefano Sensi con un discorso aperto per il futuro. Il centrocampista italiano, secondo il portale iberico, sarebbe addirittura vicino all’addio soprattutto in caso di permanenza a lungo termine di Antonio Conte che lo ha poco impiegato. Un affare in vista della fine della stagione con il Betis già allo studio della giusta opzione. La prima chance è che il giocatore arrivi in prestito con un’opzione di acquisto, mentre la seconda, e più gradita all’Inter, vedrebbe una proposta cash. Dal canto suo Sensi va a caccia di minuti che a Siviglia sicuramente avrebbe.