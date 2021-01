Calciomercato Milan, Mandzukic vice Ibrahimovic | Oggi affondo decisivo

Mario Mandzukic potrebbe diventare il nuovo attaccante del Milan: attualmente svincolato, l’ex Juventus è pronto a tornare in Serie A

Continua a tenere banco in casa Milan la questione legata a Mario Mandzukic. L’attaccante, svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Al Duhail, è accostato con insistenza al Besiktas ed altri club esteri, ma negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che vorrebbero il croato vicino a tornare in Serie A, dopo la felice esperienza alla Juventus. I rossoneri sono a caccia di un centravanti che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic e il profilo del 34enne calciatore viene valutato attentamente a Casa Milan dagli uomini mercato, Paolo Maldini e Frederic Massara. Proposto dall’agente Giovanni Branchini, procuratore di Leonardo Pavoletti del Cagliari, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante, in un senso o nell’altro per Mandzukic.

Calciomercato Milan, oggi nuovo affondo per Mandzukic

Stando, infatti, a quanto sostiene il ‘Quotidiano Sportivo’, nella giornata di oggi il Milan potrebbe tentare un nuovo affondo per Mario Mandzukic. Il centravanti classe 1986, come detto, è cercato anche da altri club, ma la possibilità rossonera sarebbe balzata in pole position nei suoi pensieri. Sarà chiaramente da trovare l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto, considerando che con l’Al Duhail l’ex Juventus firmò un accordo da circa 8 milioni di euro a stagione. Cifre decisamente difficili, in questo momento particolare, da raggiungere. Ma la volontà delle parti potrebbe fare la differenza. In sintesi, se davvero la capolista dovesse affondare il colpo, trovare l’accordo non sarà un problema. Vedremo, dunque, cosa succederà nelle prossime ore.