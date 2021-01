Il Milan valuta la possibilità di acquistare anche un attaccante a gennaio: incontro per una punta della Serie A

Primo in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter nonostante i tanti infortuni. Il Milan di Pioli ha dimostrato la sua forza ma ora vuole sfruttare il mese di gennaio per mettersi al riparo dagli scherzi della dea bendata. Almeno due acquisti (difensore e centrocampista) più l’idea di valutare un’eventuale arrivo anche in attacco dove Ibrahimovic è rientrato contro il Torino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un sostituto per lo svedese potrebbe essere Leonardo Pavoletti, come raccontato da ‘Calciomercatoweb.it’, che nel Cagliari non ha la maglia da titolare. Come riferisce ‘Sky’ lunedì c’è stato un incontro con l’agente dell’ex Napoli, Branchini: un vertice per sondare il terreno e tenere in piedi la pista che porta all’attaccante toscano. Il rinforzo in attacco al momento non è la necessità principale per il Milan, ma Maldini vuole comunque tenere in piedi l’opzione e si muove di conseguenza.