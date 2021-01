Calciomercato Milan, nome nuovo a centrocampo | Tentativo per Svanberg

Calciomercato Milan, rossoneri in forcing per un centrocampista: le ultime su un tentativo dei rossoneri in Serie A

Milan che cerca di rinforzarsi sul mercato, i rossoneri sono molto attivi al di là delle dichiarazioni di facciata. Non ci sono solo gli obiettivi in difesa ed eventuali colpi in attacco nell’agenda della dirigenza.

Secondo ‘Sky Sport’ infatti il Diavolo spinge forte per Svanberg del Bologna. Il centrocampista svedese piace molto, ci sono stati contatti tra il ds milanista Massara e l’omologo bolognese Sabatini, ma è un colpo che potrà concretizzarsi con maggiori probabilità in estate: il Bologna non intende cederlo adesso. Interesse molto concreto, costa 15 milioni, c’è la concorrenza di Leicester e Southampton da battere.