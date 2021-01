Calciomercato Milan, che colpo in attacco | Torna in Italia Felipe Anderson

Calciomercato Milan, i rossoneri inseguono un colpaccio in attacco: l’idea è riportare in Italia un talento del passato in Serie A

Il Milan spinge per regalare rinforzi a Pioli, per mantenere l’andatura in vetta alla classifica e dare sostanza alle insperate chance in chiave scudetto. Rossoneri concentrati principalmente su qualche innesto in difesa, ma non sono da escludere operazioni anche nel reparto offensivo. Dall’Inghilterra, in particolare, arrivano rumours che portano al clamoroso ritorno di un giocatore che in passato ha fatto molto bene in Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna: accelerata per il talento belga

Calciomercato Milan, idea Felipe Anderson

L’idea, secondo il ‘Daily Mail’, riguarda Felipe Anderson. Il brasiliano, attualmente di proprietà del West Ham, è in prestito al Porto, ma le cose per lui non stanno andando bene in Portogallo. Tanto che i londinesi starebbero pensando di richiamarlo indietro e cercare di piazzarlo altrove, dato che il tecnico David Moyes non crede in lui quanto faceva Pellegrini. Per i rossoneri, una potenziale occasione per gli ultimi giorni di mercato che darebbe ulteriori alternative nel reparto avanzato.