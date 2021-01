In Spagna danno il Milan vicino all’acquisto di Lokonga dell’Anderlecht. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Non solo per il difensore, con Simakan dello Strasburgo sempre obiettivo numero uno, il Milan prova a chiudere anche per il centrocampista. Sfumato quasi del tutto Kone, ormai diretto al Borussia Moenchengladbach, i rossoneri hanno spostato il mirino su Meite del Torino, nemmeno in panchina sabato sera nella sfida del ‘Meazza’ vinta 2-0 dalla squadra di Pioli. Il Ds dei granata Vagnati ha confermato, l’affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 10.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: sprint per Lokonga dell’Anderlecht

C’è da dire, però, che in Spagna la pensano diversamente in merito alla prima alternativa a Kone. Non è Meite, stando a ‘todofichajes.net’, bensì il promettene Albert Sambi Lokonga, belga-congolese in forza all’Anderlecht e da tempo nel mirino dei rossoneri. Ieri contro il Leuven ha rimediato un infortunio non banale, ma questo a quanto pare non frena l’avanzata di Massara e Maldini. Per il portale spagnolo, i dirigenti milanisti sono al lavoro per chiudere subito l’operazione prima che il prezzo salga ancor di più. Un prezzo attualmente fissato sui 15 milioni di euro, che poi rappresenta il massimo che il Milan ha a disposizione per questa sessione nonché più o meno tutto quello che è disposto a investire per Simakan.