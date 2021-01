Dario Vagnati ha parlato anche di calciomercato e dell’interesse del Milan per Soualiho Meité. Di seguito le dichiarazioni

Nelle ultime ore è divampato l’interesse del Milan per Soualiho Meité. Come vi abbiamo riportato un nuovo indizio per la trattativa è arrivato proprio dalla partita di questa sera tra i rossoneri e il Torino. Ne ha parlato anche Dario Vagnati prima del match contro il Milan a DAZN: “Sono uno di quei club che ha messo nel mirino il nostro calciatore. Vedremo nei prossimi giorni se è una trattativa che può andare avanti, ora non è il momento. Il calciatore è importante, ha fatto bene al Torino. Vedremo se queste chiacchiere verranno tramutate in fatti”.

Calciomercato Milan, divampa il nome di Meité: Vagnati conferma

La trattativa per Meité potrebbe, dunque, accelerare nelle prossime ore. Il centrocampista del Torino è uno dei nomi più caldi per il Milan che potrebbe, dunque, tentare presto l’affondo decisivo. Si è ormai allontanato definitivamente Emmanuel Koné, interessante talento del Tolosa. Vedremo se ci sarà l’accelerazione decisiva per il colpo in Serie A già nelle prossime ore.