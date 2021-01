DIRETTA Serie A, Milan-Torino | Formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e Giampaolo in tempo reale

Il Milan ospita il Torino nel terzo e ultimo anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, i rossoneri di Pioli vogliono tornare subito al successo per blindare il primo posto in classifica e rilanciare le proprie ambizioni scudetto. Ma i granata di Giampaolo, ex dal dente avvelenato, sognano il colpaccio per allungare la serie di quattro risultati utili. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincón, Gojak, Rodríguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.

CLASSIFICA: Milan punti 37, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus* 30, Sassuolo 29, Napoli* 28, Atalanta 31, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese* 16, Fiorentina 15, Genoa 14, Cagliari 14, Spezia 14, Parma 12, Torino 12, Crotone 9.

*Una partita in meno