Calciomercato Milan, Meite escluso da Giampaolo: le ultime sul francese

Giallo a San Siro: Meite è stato escluso da Marco Giampaolo per la trasferta del Torino contro il Milan. Le ultime sul centrocampista

Soualiho Meïté non siederà in panchina nella sfida contro il Milan. Il centrocampista, balzato in pole nelle ultime ore dopo che la trattativa per Kouadio Koné è sfumata, era stato convocato da Marco Giampaolo, che in serata ha, invece, deciso di non puntare su di lui. Dietro a tale scelta sembra poterci essere il calciomercato: il Milan ha riallacciato i contatti con l’entourage del francese per vedere la fattibilità dell’operazione.

Meite, che piace anche al Verona, non è nei piani dell’ex tecnico dei rossoneri e il Torino è pronto a farlo partire in prestito oneroso (un milione di euro) e dieci di riscatto. Condizioni davvero vantaggiose per un Milan che potrebbe usare tutto il budget a disposizione (circa 15 milioni di euro) per il difensore (Simakan continua ad essere il nome in pole). Non si può escludere che dietro all’esclusione di Meite ci sia qualche guaio fisico ma la trattativa per il centrocampista è reale e si attendono novità a breve.