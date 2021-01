Calciomercato Juventus e Inter, annuncio De Paul | Fissato il prezzo

Il vice-presidente dell’Udinese Stefano Campoccia ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul: fissato il prezzo, Juventus e Inter avvisate

Rodrigo De Paul si è affermato all’Udinese come uno dei migliori centrocampisti offensivi della Serie A. L’argentino ha attirato su di sé gli occhi dei top club italiani, tra cui Juventus e Inter. E’ ormai un titolarissimo dei bianconeri di Udine e questa stagione è sceso in campo in tutti match da titolare, mettendo a segno tre gol e siglando due assist. Riguardo il suo futuro, ha parlato il vice-presidente dell’Udinese.

Juventus e Inter, l’Udinese fissa il prezzo per De Paul

Stefano Campoccia, vice-presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Paul ha contribuito a formare il gruppo. Oltre ad avere talento, ha anche gran cuore, spero torni al gol”. Inevitabile soffermarsi sul mercato: “L’economia è in difficoltà, ne parleremo in modo approfondito quando il Covid-19 andrà via. Lui costa, è un gioiello. A meno di 40 milioni di euro non si muove e le proposte ricevute non erano all’altezza”. Sul giocatore sono piombati anche il Liverpool e del Leeds. Insomma, l’Udinese ha le idee chiare per il futuro di De Paul: Juventus e Inter, insieme a qualsiasi altra società che vorrebbe l’argentino, sono avvertite.