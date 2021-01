Rodrigo De Paul continua a catturare l’interesse di Juventus e Inter. Sul numero dieci dell’Udinese ci sarebbe però anche la corte del Liverpool di Klopp

Rodrigo De Paul è uno dei pezzi pregiati della Serie A. Il nazionale argentino si sta confermando a grandi livelli anche in questa stagione conta maglia dell’Udinese, con il club della famiglia Pozzo che non è disposto a privarsi a stagione in corso del suo gioiello come ribadito a più riprese dalla dirigenza friulana e in particolare dal Dg Marino.

Calciomercato, irrompe il Liverpool nella corsa a De Paul

La Juventus e soprattutto l’Inter seguono con interesse la situazione del numero dieci, che l’Udinese che non è disposta a far sconti sul prezzo del cartellino. Oltremanica non si spegne inoltre il corteggiamento per il giocatore da parte del Leeds, con il connazionale ed estimatore Bielsa pronto a riprovare una nuova offensiva dopo il tentativo fallito la scorsa estate. Alle due big italiane e al club di ‘Elland Road’ – si legge sul ‘Sun’- si aggiungerebbe anche l’interesse concreto del Liverpool per De Paul. Il classe ’94 è un profilo che piace a Klopp per il centrocampo dei ‘Reds’, con il club campione d’Inghilterra pronto a battagliare per strapparlo alla concorrenza di Leeds, Inter e Juve.

Nello specifico il sodalizio di Bielsa potrebbe fare un nuovo tentativo già a gennaio per De Paul, che l’Udinese valuterebbe circa 44 milioni di euro come scrive il tabloid britannico.