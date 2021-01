Il futuro di De Paul affidato alle parole di Pierpaolo Marino, che smentisce qualsiasi possibile voce di cessione nel mercato invernale

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ai microfoni di DAZN ha parlato del futuro di calciomercato, soprattutto in chiave Rodrigo De Paul, al centro di tantissime voci di trasferimento: “I Pozzo non muovono mai i top player dell’Udinese a gennaio: non posso che confermare che De Paul andrà via, se avrà le giuste richieste, l’estate prossima”.

“Per le entrate cercheremo di capire strada facendo, in base alla situazione: la certezza è che i movimenti ci saranno dopo queste sei partite. Vedremo nell’ultima settimana di mercato, al di là degli esuberi, che cosa dovremo fare”.