Udinese-Napoli, convocati di Gattuso | Confermati i rientri dei big

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la partita con l’Udinese: tornano tre big

Il Napoli domani alle 15:00 sarà impegnato in trasferta contro l’Udinese. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, Gennaro Gattuso dovrà per forza di cose cercare la vittoria per restare in scia della squadre che puntano alla Champions. Le scelte dell’allenatore partenopeo hanno confermato l’anticipazione di Calciomercato.it: tornano infatti tra i convocati Koulibaly, Demme e Mertens. Terza convocazione consecutiva per il giovane Cioffi.

Di seguito, l’elenco dei convocati di Gattuso: “Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi”.