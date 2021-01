Il Napoli vede la fine del tunnel e recupera tre pedine fondamentali, anche se non sono al top: chance per Rrahmani

Gennaro Gattuso festeggia il quarantatreesimo compleanno con il sorriso. Demme e Koulibaly sono rientrati in gruppo stamane, saranno convocati per il match con l’Udinese e potrebbero trovare spazio anche a gara in corso. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, anche Dries Mertens parteciperà alla trasferta pur non essendo ancora al massimo: oggi, infatti, ha svolto terapie e lavoro personalizzato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Strappa la terza convocazione consecutiva Antonio Cioffi, l’esterno classe 2002 della Primavera del Napoli. Un’altra novità in vista della gara di domenica è il sempre più probabile esordio dal primo minuto di Rrahmani che finora ha strappato solo un piccolo spezzone nella trasferta di Cagliari.