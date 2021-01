Il direttore sportivo del Benevento Foggia conferma l’interesse per Pinamonti e Reynolds per il calciomercato di gennaio

Il Benevento al lavoro per puntellare la rosa di Filippo Inzaghi e confermare la buona partenza dei sanniti in Serie A. Serve un attaccante e il nome può essere quello di Pinamonti, in uscita dall’Inter. L’ex attaccante del Genoa non ha trovato spazio nella formazione di Antonio Conte e un prestito per sei mesi potrebbe ridargli la continuità necessaria. Sul taccuino della dirigenza c’è anche la partnership con la Juventus per l’arrivo in Italia di Reynolds, direttamente dalla MLS.

A parlare dei due affari è stato Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di ‘SkySport’ nel pre-partita con la gara dell’Atalanta: “Pinamonti e Reynolds sono due profili interessanti: sono dei giovani di prospettiva che ci piacciono e che rientrano nei nostri schemi. La trattativa per Reynolds non è ancora chiusa: mi limito a confermare il nostro grande interesse”. L’esterno americano arriverebbe in prestito fino a fine stagione, in attesa di potersi poi aggregare alla Juventus, non appena si sbloccherà un posto per gli extracomunitari.