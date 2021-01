Il Milan vede allontanarsi sempre di più la pista Kone: il centrocampista francese al Borussia Moenchengladbach, cifre e dettagli

Il Milan vede allontanarsi la pista Kone. Per il centrocampista del Tolosa il Borussia Moenchengladbach ha piazzato lo sprint. Accordo, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra club vicino per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Al calciatore, invece, un contratto di cinque anni e mezzo. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui! Affare in dirittura d’arrivo con il Milan che vede quindi sfumare il giovane talento transalpino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Roma, ESCLUSIVO | Offerto un difensore brasiliano

Classe 2001, nato a Colombes, dopo le esperienze giovanili con l’ACBB Jugend approda nel 2016 nell’Under 19 del Tolosa, squadra con la quale esordisce in prima squadra. Centrocampista che unisce una buona fisicità con un’ottima tecnica, le sue movenze ricordano quelle di Paul Pogba. Nel giro delle Nazionali giovanili, in stagione ha collezionato 17 presenze (e un gol) in Ligue 2.