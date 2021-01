Graça del Vasco da Gama entra in orbita Milan e Roma. Ecco le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it

La priorità del Milan in questo mercato di gennaio resta sempre il rafforzamento della difesa. I dirigenti rossoneri sono in trattativa avanzata per Simakan dello Strasburgo: le parti sono vicine, si può chiudere sui 15 milioni di euro più importanti bonus. Non è da escludere poi un ulteriore innesto al centro, considerata l’età di Kjaer, che Duarte e Musacchio sono fuori dal progetto e che Gabbia è fuori per un serio infortunio. A tal proposito, occhio a un nome fin qui – almeno di recente – mai uscito in chiave Milan: Ricardo Graça.

Calciomercato Milan e Roma, proposto Graça del Vasco da Gama

Graça è un centrale brasiliano di piede mancino cresciuto nel Vasco da Gama, dove milita attualmente, in possesso di passaporto portoghese e quindi comunitario. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il cartellino del 23enne nativo di Rio de Janeiro è stato proposto al Milan, che ha cominciato a prendere in esame il ragazzo che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Romagnoli (l’unico di piede mancino dell’intero reparto difensivo), così come alla Roma. La valutazione di Graça è di circa 4 milioni di euro.