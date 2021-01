Il Milan pensa anche a Mario Mandzukic per il ruolo di vice Ibrahimovic, ma sulla trattativa arrivano delle smentite

Il calciomercato si avvia verso il giro di boa e si infiammano le trattative. I più scatenati sembrano essere i rossoneri: come raccontato da Calciomercato.it, il Milan sta chiudendo per Meite, che potrebbe non essere l’unico colpo a gennaio. Nella serata di ieri, infatti, è spuntata la suggestione Mandzukic per il ruolo di vice Ibrahimovic. Riguardo al possibile ritorno dell’attaccante croato in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Juventus, arrivano delle novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, colpo Mandzukic | Momblano: “Fin qui solo smentite”

Il giornalista ed esperto di mercato Luca Momblano si è espresso su ‘Twitter’ riguardo al possibile arrivo di Mandzukic in rossonero. “Fino ad ora solamente smentite sulla presunta trattativa con il Milan. Nessuna traccia”. L’attaccante croato, attualmente svincolato, potrebbe essere un’idea per gli uomini di mercato rossoneri: Mandzukic potrebbe contribuire fornendo esperienza e centimetri alla compagine di Stefano Pioli. Il club meneghino sta iniziando ad abituarsi alla vetta della classifica ed anche il mercato potrebbe dare la spinta giusta verso lo scudetto. Secondo Momblano, però, al momento si rimane solamente nell’ambito delle idee: nessuna trattativa avviata.