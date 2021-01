Annuncio bomba per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Acquisto grazie a Raiola: beffa per Inter e Conte

Sale l’attesa per il derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domenica sera a ‘San Siro’ e valido per la penultima giornata di andata di Serie A. Dopo la sfida sul campo tra Conte e Pirlo, da lunedì il duello tornerà a giocarsi sul terreno del calciomercato visti i tanti obiettivi in comune tra nerazzurri e bianconeri. Uno di questi risponde al nome di Rodrigo De Paul: il 26enne centrocampista argentino dell’Udinese piace molto sia a Marotta che a Paratici, ma il possibile cambio di agente, con Mino Raiola che potrebbe prendere la sua procura, farebbe pendere la bilancia dalla parte della Juve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, non solo De Paul: triplice colpo con Raiola

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Luca Momblano, che ai microfoni del portale francese ‘Sondeta Juve’ ha dichiarato: “De Paul mi sembra il classico giocatore che piace, ma che prenderesti fossi la Juventus di 10 anni fa. E badate bene, è un complimento al calciatore. Un’operazione che tra l’altro, a mio parere, non sarebbe difficile come altre per Paratici! Per quanto riguarda gli affari con Raiola, attenzione agli olandesi Gravenberch e Malen: due calciatori nei radar della società bianconera”.